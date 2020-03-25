Салехардские спортсмены начали заниматься через онлайн-сервисы

25 Март 2020 2020-03-25T14:14:36+03:00

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В Салехарде приверженцы здорового образа жизни не унывают из-за того, что в городе временно отменены тренировки и массовые спортивные мероприятия. Дополнительные занятия на время вынужденного карантина бросать не придётся. Спортивные учреждения города уже перешли на режим онлайн. Помогают активным ямальцам профессиональные тренеры.

Они подготовили видео с заданиями, которые будут дополняться. Дозировки нагрузок и задачи каждого дня спортсменам будут сообщаться дополнительно, рассказали в администрации ямальской столицы.

Тренеры по спортивной аэробике выложили в соцсети короткие видеоролики с комплексом упражнений на растяжку, гибкость и выносливость. Видеозапись занятия достаточно придется отправить тренеру для проверки и контроля.

Приготовили комплекс упражнений для выполнения в домашних условиях и тренеры Федерации спортивной борьбы города. Все упражнения можно посмотреть в группе «СалехардСпорт» в ВК.

В Ледовом дворце Салехарда также придумали, как продолжить тренировки во время карантина. С прошлой недели фигуристы и хоккеисты используют онлайн-сервисы. Для себя они выбрали наиболее простую программу Zoom – платформу для онлайн-занятий. Сервис работает бесплатно в течение 40 минут – для поддержания формы вполне достаточно. Создали четыре рабочих места для тренеров. С их помощью организуют конференцию и привлекают туда спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU