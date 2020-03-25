Школьников Ноябрьска обеспечат питанием во время дистанционного обучения

25 Март 2020 2020-03-25T13:28:40+03:00

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Школьников Ноябрьска во время дистанционного обучения будут кормить, как во время обычной учебы. Продуктовые наборы предоставят учащимся начальной школы с 1 по 4 классы, а также льготным категориям детей.

Об этом рассказал глава города Алексей Романов во время общения с депутатом Государственной Думы РФ Владимиром Пушкаревым.

Обеспечат питанием 6 820 учащихся с 2 по 12 апреля. В настоящее время формируют продуктовые наборы, их выдадут родителям единоразово. Мэр сообщил народному избраннику о других мероприятиях, проводимых в Ноябрьске, в рамках работы оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU