В Новом Уренгое поймали закладчика наркотиков со стреляющей авторучкой

25 Март 2020 2020-03-25T12:57:30+03:00

Оружие он брал с собой для самообороны

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В Новом Уренгое полицейские взяли под стражу наркодельца, который изготавливал зелье у себя дома, фасовал и сбывал через тайники-закладки.

27-летнео местного жителя задержали в январе. При нем тогда обнаружили пять свертков с наркотиками, которые он собирался продать.

В его съемной квартире нашлись еще порошкообразные и растительные вещества, а также приспособления и реактивы для изготовления наркотиков.

Кроме того, полицейские изъяли у него сигнальный пистолет с глушителем, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и замаскированное под авторучку однозарядное огнестрельное оружие. Как пояснил задержанный, оружие ему было необходимо для самообороны.

Эксперты подтвердили, что изъятые вещества - наркотические средства синтетического и растительного происхождения массой более 230 граммов.

Установлено, что злоумышленник изготавливал запрещенные вещества и в последующем сбывал их посредством «закладок» на территории г. Новый Уренгой, что подтверждается изъятой с компьютера информацией с фотографиями и адресами тайников.

На него завели два уголовных дела: одно – о наркотиках, другое – об огнестрельном оружии. Подозреваемый вину признал, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU