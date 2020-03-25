2020-03-25T11:59:47+03:00
Общество

В Новом Уренгое приостановили профилактические медосмотры

Электронная запись на диспансеризацию пока недоступна
Анна Полякова
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В Новом Уренгое приостановили профилактические медосмотры Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города vk.comВ Новом Уренгое приостановили профилактические медосмотры Фото: Новый Уренгой | Официальная группа города vk.com
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Жителей Нового Уренгоя предупреждают о том, что проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях временно приостановлено.

Как сообщает администрация города, в газовой столице электронная запись на диспансеризацию на сайте единой электронной регистратуры и Единого портала государственных услуг пока недоступна.

Горожан просят не паниковать и с пониманием отнестись к тому, что количество талонов для плановой записи на приём к врачу может быть ограниченно для электронной записи. Такая ситуация возникла в связи с рекомендацией департамента здравоохранения ЯНАО минимизировать назначения любых обращений пациентов с плановой целью в медицинских организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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