За рождение второго ребенка ямальцы получат региональный маткапитал

25 Март 2020 2020-03-25T11:43:48+03:00

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На Ямале появится региональный материнский капитал за рождение второго ребёнка. Его размер составит 150 тысяч рублей. 26 марта депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрят законопроект о новой мере поддержки. Новую выплату анонсировал губернатор Дмитрий Артюхов в феврале во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе.

- Мы решили, что, учитывая особенности жизни на Крайнем Севере, нам необходимо в дополнение к федеральным 150 тысячам удвоить этот номинал и выделить дополнительно 150 региональных тысяч рублей при рождении второго ребёнка, – сказал глава региона.

150 тысяч рублей будут получать все, кто родил или усыновил второго ребёнка после 1 января 2020. Чтобы получить выплату, необходимо иметь российское гражданство и постоянно проживать на Ямале не менее пяти лет к моменту появления в семье малыша. Предположительно, в этом году новый региональный маткапитал получат около двух тысяч семей.

Использовать средства можно будет по двум направлениям: на улучшение жилищных условий на территории округа или получение медпомощи родителями или детьми в медицинских организациях, расположенных на территории России и за её пределами.

Список мер поддержки для семей на Ямале постоянно расширяется. Так региональный маткапитал на третьего ребенка с 2020 года увеличен до 500 тысяч рублей, выплату теперь получают за третьего и всех последующих детей. В феврале пособие на дошколят в семьях с низкими доходами было увеличено сразу в 8 раз – с 1038 рублей до 8350 рублей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU