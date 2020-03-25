Ямальские храмы не будут сокращать время богослужения из-за коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T11:27:15+03:00

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В Салехардской епархии храмы открыты. Вопрос о сокращении времени совершения богослужения и воздержании посещения храма прихожанами в массовом порядке не рассматривается.

- Важно понимать, что ограничение доступа в храмы и иные религиозные объекты в одностороннем порядке, без учёта ситуации в конкретном месте и в общероссийском масштабе, послужило бы лишь усилению и без того сложной психологичной обстановки в обществе, - отметили в Салехардской епархии РПЦ.

Одновременно рекомендовано приостановить деятельность воскресных школ и площадок, предполагающих большое скопление людей. При этом священнослужители епархии в проповеди и в личной беседе с прихожанами призывают не только строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, но и трезво оценивая состояние своего здоровья, не покидать жилища при симптомах простудно-вирусных заболеваний.

Между тем, в связи с ведением норм по посещению общественных мест из-за угрозы распространения коронавируса и обострения эпидемиологической обстановки были разработаны рекомендации для совершения богослужения.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», священникам рекомендовано воздерживаться от преподания руки для целования, а мирянам от лобзания чаши. Теперь станет обязательным протирание дезинфицирующими растворами киотов икон и Евангелия, храмовой мебели и дверных ручек. Все эти нормы будут действовать до особого распоряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU