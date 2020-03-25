Салехардцы записываются в «Волонтёры Конституции»

25 Март 2020 2020-03-25T11:01:41+03:00

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Ряды «Волонтёров Конституции» пополнили 65 салехардцев. В ближайшее время они будут проходить онлайн-обучение, после которого сформируется окончательный список. Как сообщили в администрации ямальской столицы, главные требования к кандидатам – это стрессоустойчивость и умение разговаривать с людьми. При этом глубоких знаний Основного закона от «Волонтёров Конституции» не требуется.

Добровольцы будут помогать вести информационно-разъяснительную работу с населением по изменениям, вносимым в Конституцию, и самой процедуре голосования.

Консультировать волонтёры в Салехарде будут в трех информационных точках, которые расположатся в местах массового пребывания людей. По предварительной информации, в окружной столице это здание аэропорта, МФЦ и магазин «Кристалл» на ул. Матросова.

ИСТОЧНИК KP.RU