25 Март 2020 2020-03-25T10:39:38+03:00

На Ямале в ближайший год откроют 14 модульных спорткомплексов Фото: yanao.ru

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В Ямало-Ненецком автономном округе в 2020-2021 году планируется открыть модульных спорткомплексов. Вопрос, касающийся поручений Президента России относительно развития спорта, рассмотрели на расширенном заседании правительства

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в последние годы спортивная инфраструктура в крупных городах Ямала существенно поменялась. Появились такие объекты как ледовый дворец и спортивный комплекс с бассейном в Лабытнанги, спорткомплекс в Надыме.

Сейчас поставлена задача – развивать инфраструктуру в небольших населённых пунктах. Там разворачивается сеть модульных спорткомплексов, сообщает правительство ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU