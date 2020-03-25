На Ямале в ближайший год откроют 14 модульных спорткомплексов
В Ямало-Ненецком автономном округе в 2020-2021 году планируется открыть модульных спорткомплексов. Вопрос, касающийся поручений Президента России относительно развития спорта, рассмотрели на расширенном заседании правительства
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил, что в последние годы спортивная инфраструктура в крупных городах Ямала существенно поменялась. Появились такие объекты как ледовый дворец и спортивный комплекс с бассейном в Лабытнанги, спорткомплекс в Надыме.
Сейчас поставлена задача – развивать инфраструктуру в небольших населённых пунктах. Там разворачивается сеть модульных спорткомплексов, сообщает правительство ЯНАО
ИСТОЧНИК KP.RU