В Салехарде судят мужчину за крупную партию наркотиков
В Салехарде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Пять лет он скрывался от правосудия.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, по подозрению в хранении наркотиков он был задержан еще в марте 2015 года. При досмотре его автомобиля полицейские тогда обнаружили запрещенное вещество в крупном размере.
Однако расследование уголовного дела в 2015 году было приостановлено, поскольку подозреваемый скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск. Местонахождение мужчины было установлено в 2020 году.
Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.
Теперь его судьбу решит суд, куда еже направлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU