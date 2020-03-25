В Салехарде судят мужчину за крупную партию наркотиков

25 Март 2020 2020-03-25T09:59:25+03:00

Пять лет он скрывался от правосудия

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В Салехарде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Пять лет он скрывался от правосудия.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, по подозрению в хранении наркотиков он был задержан еще в марте 2015 года. При досмотре его автомобиля полицейские тогда обнаружили запрещенное вещество в крупном размере.

Однако расследование уголовного дела в 2015 году было приостановлено, поскольку подозреваемый скрылся. Он был объявлен в федеральный розыск. Местонахождение мужчины было установлено в 2020 году.

Во время предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и активно способствовал следствию в раскрытии преступления.

Теперь его судьбу решит суд, куда еже направлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU