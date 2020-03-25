2020-03-25T09:29:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число самоизолированных ямальцев из-за коронавируса стремительно растет

На домашнем карантине 554 человека
Анна Полякова
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Число самоизолированных ямальцев из-за коронавируса стремительно растет Фото: правительство ЯНАОЧисло самоизолированных ямальцев из-за коронавируса стремительно растет Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале все больше жителей уходит на домашний карантин из-за коронавируса. По данным Оперативного штаба ЯНАО, который публикует ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе, на сегодня, 25 марта, на карнатине в режиме самоизоляции находятся 554 человека. Еще накануне вечером таких было 453 жителя ЯНАО.

К этому часу на госпитализации 22 человек. Это те ямальцы, у которых подозревают коронавирус, поскольку эти люди были в контакте с больными. 74 ченловека уже снято с карантина по истечении срока наблюдения. У них взяты анализы, которые оказались отрицательными. Больных коронавирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

Как ранее сообщалось, скоро тест на коронавирус можно будет сдавать без направления врача, но платно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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