2020-03-25T09:19:18+03:00
Общество

В Уренгое волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам

У местной молодежи уже отработан такой опыт
Анна Полякова
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В Уренгое волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам Фото: puradm.ruВ Уренгое волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам Фото: puradm.ru
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Члены молодежного совета при главе Уренгоя решили проведать представителей старшего поколения, поинтересоваться здоровьем, а заодно пополнить холодильник и запасы необходимых в быту товаров.

Напомним, для профилактики распространения коронавируса людям преклонного возраста не рекомендуют выходить из дома. Это создает для них определенные бытовые трудности.

Опыт таких благотворительных акций - не первый для уренгойской молодежи. Еще в 2019 году молодежный совет геологического поселка Пуровского района взял на себя обязательства по уходу за своими земляками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. С тех пор молодежь проведать своих подопечных без гостинцев не ходит. А с учетом сложившейся ситуации волонтеры решили посещать пожилых людей еще чаще.

Фрукты и немного сладостей должны скрасить вынужденный карантин пожилым уренгойцам. Вооружившись этой идеей, волонтеры обошли шесть своих старших друзей, подспудно дополнив презент с провиантом некоторым количеством лекарств и предметов личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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