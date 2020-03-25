2020-03-25T09:02:06+03:00
Звезды

Глава Ямала поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Отличившихся работников отрасли наградят Знаком «Серебряная гагара»
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил работников культуры с профессиональным праздником Фото: yanao.ruГлава Ямала поздравил работников культуры с профессиональным праздником Фото: yanao.ru
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем работника культуры, который отмечается в России сегодня, 25 марта.

Глава региона отметил, что именно культура объединяет многонациональный народ, сберегает его самобытность, передаёт от поколения к поколению древние традиции и создаёт новые пространства.

- Ямал богат талантливыми людьми, для которых служение культуре является делом всей жизни, - говорится в поздравлении.

Губернатор поблагодарил работающих в этой отрасли, а также ветеранов за плодотворный труд, яркие идеи, весомый вклад в формирование нравственных ценностей и моральных ориентиров в обществе. Он также напомнил, что приоритетные задачи - обеспечить современные условия для успешной работы учреждений культуры, поддержку детских музыкальных и художественных школ, создавать возможности для творческого развития молодёжи.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

По традиции в этот день на Ямале объявляют обладателей Знака «Серебряная гагара». Знак вручается с 2009 года работникам культуры за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, а также представителям бизнеса, внёсшим значительный вклад в культурную жизнь региона. Ежегодно почётной награды удостаивается семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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