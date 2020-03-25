Глава Ямала поздравил работников культуры с профессиональным праздником
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил земляков с Днем работника культуры, который отмечается в России сегодня, 25 марта.
Глава региона отметил, что именно культура объединяет многонациональный народ, сберегает его самобытность, передаёт от поколения к поколению древние традиции и создаёт новые пространства.
- Ямал богат талантливыми людьми, для которых служение культуре является делом всей жизни, - говорится в поздравлении.
Губернатор поблагодарил работающих в этой отрасли, а также ветеранов за плодотворный труд, яркие идеи, весомый вклад в формирование нравственных ценностей и моральных ориентиров в обществе. Он также напомнил, что приоритетные задачи - обеспечить современные условия для успешной работы учреждений культуры, поддержку детских музыкальных и художественных школ, создавать возможности для творческого развития молодёжи.
Фото: yanao.ru
По традиции в этот день на Ямале объявляют обладателей Знака «Серебряная гагара». Знак вручается с 2009 года работникам культуры за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство, а также представителям бизнеса, внёсшим значительный вклад в культурную жизнь региона. Ежегодно почётной награды удостаивается семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU