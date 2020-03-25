Зимник Коротчаево - Красноселькуп закрыли из-за непогоды

25 Март 2020 2020-03-25T08:05:21+03:00

На трассе метель и плохая видимость

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Автозимник Коротчаево - Красноселькуп 25 марта закрыт для всех видом транспортных средств с 8.00. Как сообщили в дорожной дирекции ЯНАО, трассу перекрыли из-за ухудшения погодных условий. В районе дороги наблюдается усиление ветра, метель, плохая видимость.

Зимник Салехард - Надым открыт только для полноприводного транспорта массой до 3,5 тонн. Сезонная трасса Лабытнанги - Мужи –Азовы – Теги также работает только для полноприводных машин, однако грузоподъёмность трассы выше – до 30 тонн.

Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено

Уточнить режим работы зимников можно по круглосуточному телефону Дорожной дирекции ЯНАО: +7(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU