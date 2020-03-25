Зимник Коротчаево - Красноселькуп закрыли из-за непогоды
Автозимник Коротчаево - Красноселькуп 25 марта закрыт для всех видом транспортных средств с 8.00. Как сообщили в дорожной дирекции ЯНАО, трассу перекрыли из-за ухудшения погодных условий. В районе дороги наблюдается усиление ветра, метель, плохая видимость.
Зимник Салехард - Надым открыт только для полноприводного транспорта массой до 3,5 тонн. Сезонная трасса Лабытнанги - Мужи –Азовы – Теги также работает только для полноприводных машин, однако грузоподъёмность трассы выше – до 30 тонн.
Автозимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено
Уточнить режим работы зимников можно по круглосуточному телефону Дорожной дирекции ЯНАО: +7(34922)7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU