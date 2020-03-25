25 Март 2020 2020-03-25T07:52:33+03:00

На Ямале в 2020 году откроется 22 новых детсада Фото: правительство ЯНАО - детсад "Снежинка" в Лабытнанги

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В 2020 году на Ямале планируется открыть 22 дошкольных учреждения в 9 муниципалитетах. В них будет создано более 4,5 тысяч мест, из них больше 1,1 тысячи – в яслях.

В стадии строительства в округе 33 садика, что позволит создать около 7 тысяч дополнительных мест. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Воронов на расширенном заседании правительства ЯНАО.

- Ещё недавно земельные участки были пустырями. В течение года строителям удалось возвести объекты «под крышу», подать тепло, начать отделочные работы. Учитывая текущее состояние готовности объектов, риски срыва сроков отсутствуют, – доложил Андрей Воронов.

Губернатор подчеркнул, что построенные сады должны оперативно принимать детей. Он поставил задачу сократить срок между вводом зданий в эксплуатацию и получением лицензий.

Как сообщила замгубернатора Татьяна Бучкова, в каждом муниципалитете ведётся большая работа по поиску кадров для новых садиков. В них понадобится 525 специалистов. В 22 учреждения уже найдены заведующие.

- У нас уже есть понимание, откуда специалисты к нам придут: это и профессиональная подготовка, и приглашение из других регионов, - сообщила заместитель губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU