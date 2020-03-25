2020-03-25T07:27:43+03:00
Общество

На Ямале в календарь прививок предлагают добавить три вакцинации

Правительство региона поддержало инициативу
Анна Полякова
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На Ямале в календарь прививок предлагают добавить три вакцинации Фото: pixabay.comНа Ямале в календарь прививок предлагают добавить три вакцинации Фото: pixabay.com
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Депздрав Ямала совместно с региональным управлением Роспотребнадзора предлагают включить в региональный календарь еще три прививки. Об инициативе рассказал директор департамента Сергей Новиков на заседании правительства округа. Сейчас включает в себя вакцинацию от восьми инфекционных заболеваний, ещё от 12 прививают в рамках национально календаря.

Предлагается добавить в календарь вакцинацию от ротавирусной инфекции, ветряной оспы для детей до года и дополнительную вакцинацию от коклюша для детей 7 и 14 лет.

Сейчас от коклюша прививают в раннем детстве, но иммунитет формируется всего на несколько лет. Поэтому специалисты отмечают всплеск этого заболевания у старших школьников.

Губернатор поддержал инициативу и поручил подготовить всё необходимое для расширения календаря прививок. Он отметил, что нет более эффективного вклада в укрепление здоровья, чем вакцинация в детском возрасте, которая потом защищает от серьёзных последствий для здоровья.

Глава региона добавил, что это важно и для экономики, потому что когда детский сад закрывается на карантин, десятки работающих семей испытывают сложности, передает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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