На Ямале поймали мошенника, обчистившего банковский счет землячки

25 Март 2020 2020-03-25T06:18:22+03:00

Обманом он получил номер и пароль ее банковской карты

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В Приуральском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой обмана оказалась местная жительница, поверившая аферисту.

Мужчина, введя в заблуждение северянку, получил номер и пароль ее банковской карты. После этого он похитил со счета 31 тысячу рублей.

Полицейские задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 32-летний уроженец Лабытнанги, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU