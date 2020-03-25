2020-03-25T06:18:22+03:00
Происшествия

На Ямале поймали мошенника, обчистившего банковский счет землячки

Обманом он получил номер и пароль ее банковской карты
Анна Полякова
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На Ямале поймали мошенника, обчистившего банковский счет землячки Фото: pixabay.comНа Ямале поймали мошенника, обчистившего банковский счет землячки Фото: pixabay.com
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В Приуральском районе возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой обмана оказалась местная жительница, поверившая аферисту.

Мужчина, введя в заблуждение северянку, получил номер и пароль ее банковской карты. После этого он похитил со счета 31 тысячу рублей.

Полицейские задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 32-летний уроженец Лабытнанги, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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