2020-03-25T05:20:26+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 марта: ожидается потепление до -2 градусов

Местами пройдет небольшой снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 25 марта: ожидается потепление до -2 градусовПогода на Ямале 25 марта: ожидается потепление до -2 градусовФото: Анна Полякова
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В среду, 25 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, пасмурно. До обеда пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса. Переменная облачность, небольшой снег в первой половине дня. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -4 градус. Пасмурно, периодически – в течение дня снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме -2 градуса. Пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 9 м/с.

В Губкинском -3 градуса, пасмурно. Снег пройдет только утром. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале -3 градуса. Пасмурно. Почти весь день будет идти небольшой снег. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Муравленко -2 градуса. Облачно, без осадков. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода на Ямале 25 марта: ожидается потепление до -2 градусов
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