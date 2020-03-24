2020-03-24T17:53:57+03:00
Общество

Тюменцам предлагают покупать квартиры онлайн

Руслан Савинов
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Тюменцам предлагают покупать квартиры онлайнТюменцам предлагают покупать квартиры онлайн
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Пандемия коронавируса заставила строителей искать новые способы взаимодействия с покупателями недвижимости.

Напомним, в Тюменской области с 18 марта по 10 апреля введен режим повышенной готовности. Есть вероятность, что его действие будет продлено. В связи с этим в компании Брусника с 23 марта начал работу удаленный сервис по продажи объектов в режиме онлайн. Весь процесс знакомства с объектом, обсуждения деталей, оформления документов теперь можно осуществить удаленно без посещения офиса. Это соответствует рекомендациям, который распространил среди предприятий, оказывающих услуги населению, Роспотребнадзор, призывающий в связи с угрозой коронавируса внедрять дистанционные формы работы для обеспечения безопасности как клиентов, так и сотрудников предприятий.

Онлайн-продажи доступны в таких объектах как кварталы «Новин», «Октябрьский», «Европейский», микрорайон «Видный», жилой район «Речной порт». Для удобства покупателей на сайте компании размещены презентации об объектах, а также сервисы для связи с менеджерами по аудио или видеосвязи либо с помощью мессенджеров. Кроме того, клиент может получить онлайн-консультации от юристов, ипотечных брокеров и других специалистов.

Для проведения сделки и оформления всех необходимых документов создана собственная IT-платформу, которая также обеспечивает дистанционное взаимодействие застройщика и покупателей. В дальнейшем такой формат планируется использовать во всех городах присутствия девелопера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Тюменцам предлагают покупать квартиры онлайн
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