2020-03-24T16:54:47+03:00
Общество

Еще 68 ямальцев отправились на самоизоляцию из-за коронавируса

Больных новым вирусом на территории региона не зарегистрировано
Анна Полякова
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Еще 68 ямальцев отправились на самоизоляцию из-за коронавирусаЕще 68 ямальцев отправились на самоизоляцию из-за коронавирусаФото: Ольга Крыльцова
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В течение дня 24 марта на самоизоляцию ушло еще 68 ямальцев. Теперь на домашнем карантине уже 453 жителя ЯНАО. Оперативный штаб ЯНАО по коронавирусу обнародовал обновлённые данные ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе.

Информация актуальны на 18.00 24 марта, уточнили специалисты. К этому часу на госпитализации 21 человек. У них подозревают коронавирус, поскольку эти люди были в контакте с больными. 63 ямальца уже снято с карантина по истечении срока наблюдения. У них взяты анализы, которые оказались отрицательными. Больных новым вирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

Напомним, утром того же дня на карантине в режиме самоизоляции находились 385 ямальцев. 20 жителей региона были госпитализированы.

Как ранее сообщалось, скоро тест на коронавирус можно будет сдавать без направления врача, но платно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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