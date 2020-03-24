На Ямале культурные инициативы НКО получили по полмиллиона на реализацию
На Ямале поддержали грантами новые инициативы некоммерческих организаций. Каждая идея получила по 500 тысяч реализацию творческих проектов. Победители в конкурсе по присуждению грантов два проекта.
«Центр культурных инициатив «Красный чум» получил полмиллиона на проект «Создание авторского культурно-просветительского YouTube-канала, посвящённого обсуждению литературных произведений с жителями ЯНАО». Для реализации будет создан современный актуальный для молодёжи контент, посвящённый анализу литературных произведений. Созданные видеоролики с обсуждением книг на канале станут мотивацией к чтению и новой площадкой для популяризации литературы.
Еще один проект-победитель - «Кукольные этноспектакли по сказкам народов Ямальского района». Его предложило Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал». Участники театра-кукол «Кукляндия» организуют постановку пяти этно-спектаклей и показы в школах-интернатах Ямальского и Приуральского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU