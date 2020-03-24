На Ямале организации соцобслуживания работают дистанционно из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T16:07:53+03:00

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Организации соцобслуживания ЯНАО переходят на новые форматы работы для профилактики распространения коронавируса. Об этом рассказала директор департамента соцзащиты населения Ямала Елена Карпова во время брифинга сегодня, 24 марта.

Пожилые ямальцы сейчас находятся в группе риска и в условиях карантина им рекомендован домашний режим. Именно поэтому теперь с ними работают индивидуально: оказывают помощь в приобретении продуктов, лекарств. Соцработники поддерживают постоянную связь со своими подопечными, посещают их на дому.

- На Ямале проживают около 60 000 граждан старше 60 лет. Для сохранения их здоровья в условиях пандемии отработан механизм доставки на дом продуктов первой необходимости, – сказала Елена Карпова.

Глава ведомства отметила, что пожилые люди могут обратиться на бесплатный телефон колл-центра органов соцзащиты 8-800-302-94-40 и сообщить, если нужны предметы первой необходимости. Консультанты направят данные пенсионера коллегам для оказания помощи.

Ряд мероприятий с пожилыми ямальцами проводится в дистанционном режиме. Например, в Лабытнанги с пожилыми людьми дистанционно работает психолог: специалист снимает тревогу, рассказывает о том, как вести себя в условиях пандемии. Кроме того, по бесплатному телефону в органах соцзащиты осуществляются все консультации о мерах поддержки.

В Муравленко используют технологию «Скайп-терапия» для старшего поколения, проводят в видеорежиме мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU