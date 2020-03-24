2020-03-24T15:34:12+03:00
Общество

Молодые люди из восьми стран станут волонтёрами Арктики

Их будут обучать экологи, опытные полярники, специалисты в сфере безопасности
Анна Полякова
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Молодые люди из восьми стран станут волонтёрами Арктики Фото: yanao.ruМолодые люди из восьми стран станут волонтёрами Арктики Фото: yanao.ru
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Представители восьми стран участвуют в образовательной программе для волонтёров Арктики. 140 молодых мужчин и женщин от 20 до 40 лет из России, Казахстана, Кыргызстана, Израиля, Болгарии, Армении, Польши и Молдовы выбрали из 267 претендентов по результатам конкурса.

Дистанционное обучение по экологии и волонтёрской деятельности в условиях Крайнего Севера инициировала Межрегиональная общественная экосоциологическая организация «Зелёная Арктика».

Пять недель с 24 марта со слушателями курса будут заниматься учёные, экологи, опытные полярники, специалисты в сфере безопасности. Обучение пройдёт в формате лекций-вебинаров и тестовых заданий.

- Подготовленные волонтёры будут обладать общей теоретической базой, что поможет им качественно справляться с командной задачей в экспедициях и делиться ценностями «Зеленой Арктики» после возвращения, – отметил председатель Межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский.

В 2020 году состоятся экспедиции на острова Белый и Вилькицкого в Карском море. Волонтёры Арктики помогут в комплексном экологическом мониторинге на Ямале и в работах по очистке береговой линии Харасавэйского месторождения, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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