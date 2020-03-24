В Новом Уренгое задержали пьяную лихачку на чужом автомобиле

24 Март 2020 2020-03-24T14:41:25+03:00

Ей грозит до 5 лет лишения свободы

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В Новом Уренгое задержали подозреваемую в совершении угона автомобиля. Ею оказалась 37-летняя женщина.

Автомобиль, который двигался ночью 18 марта с большой скоростью и совершал резкие маневры на проезжей части, заметил экипаж ДПС. За рулем была женщина с явными признаками опьянения, не имеющая водительского удостоверения.

Выяснилось, что ночью с 17 на 18 марта она вместе с хозяином автомобиля распивала алкоголь в салоне авто. После того, как мужчина ушел, дама решила поехать домой на его машине.

На нее завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, ее ждет административное наказание за пьяное вождение без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU