Салехардские школы готовятся перейти на онлайн-обучение

24 Март 2020 2020-03-24T14:27:17+03:00

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Каникулы в школах Салехарда заканчиваются 2 апреля. С этого дня ученики с 1 по 11 класс будут осваивать школьную программу с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Всего 7320 детей и подростков для профилактики коронавирусной инфекции перейдут на онлайн-обучение. Качество получаемых знаний не ухудшится, пообещали в администрации города.

Уроки педагогов будут записаны в аудио- и видеоформате и распространены в группы классов в социальных сетях. Контроль знаний обучающихся будет осуществляться с помощью тестирования и прямых эфиров через мессенджеры. Время начала уроков и само расписание не изменится, перемены и перерывы на обед также предусмотрены. Учителя к такому формату обучения готовы.

- Для перехода на дистанционную форму обучения составлено расписание, выяснена необходимость в компьютерах и технике. По всем вопросам нужно обращаться к классным руководителям и/или по телефонам «горячей» линии школы, - комментирует начальник отдела общего образования департамента образования МО г. Салехард‚ начальник управления образования Элеонора Окулевич.

При отсутствии у школьника интернета по согласованию с учителем-предметником задание можно отправлять с помощью телефона в мессенджерах Viber, WhatsApp. При необходимости многодетным семьям будет выдано во временное пользование более 1000 комплектов для онлайн-обучения. В каждом комплекте – ноутбук, микрофон и наушники.

К подготовке учащихся 9-11 классов к сдаче итоговых тестирований будут привлечены лучшие педагоги города, имеющие высокие показатели подготовки выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU