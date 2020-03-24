В Новом Уренгое организаторы игорного клуба отделались штрафами
В Новом Уренгое к уголовной ответственности привлекли организаторов игорного клуба. Их судили за проведение азартных игр.
На скамье подсудимых оказались жители Чеченской Республики и города Новый Уренгой. С декабря 2017 года по апрель 2018 года они наживались на азартных ямальцах, которые приходили в нелегальный клуб.
В результате предприимчивые партнеры выручили более 615 тысяч руб. Из игорного клуба изъяты 11 игровых автоматов.
- Суд учел позицию гособвинителя и назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей каждому, - сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU