В Новом Уренгое организаторы игорного клуба отделались штрафами

24 Март 2020 2020-03-24T13:54:13+03:00

С каждого взыскали по полмиллиона рублей

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое к уголовной ответственности привлекли организаторов игорного клуба. Их судили за проведение азартных игр.

На скамье подсудимых оказались жители Чеченской Республики и города Новый Уренгой. С декабря 2017 года по апрель 2018 года они наживались на азартных ямальцах, которые приходили в нелегальный клуб.

В результате предприимчивые партнеры выручили более 615 тысяч руб. Из игорного клуба изъяты 11 игровых автоматов.

- Суд учел позицию гособвинителя и назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей каждому, - сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU