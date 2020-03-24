2020-03-24T13:42:38+03:00
Общество

В Салехарде «современные тимуровцы» помогают пожилым людям

Бригады волонтёров сформированы на базе общероссийского народного фронта
Анна Полякова
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В Салехарде «тимуровцы» помогают пожилым людям Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде «тимуровцы» помогают пожилым людям Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде на помощь пожилым людям приходят «тимуровцы». Бригады волонтёров, активизировавших свою деятельность в окружной столице, сформированы на базе общероссийского народного фронта.

Помощью добровольцев уже воспользовались 12 салехардцев. Волонтеры помогают доставить продукты или лекарства, вынести мусор или даже погулять с собакой. Среди жителей города, кому уже помогли «современные тимуровцы» – пенсионерка Людмила Дружинина. Она призналась, что ей тяжело ходить по магазинам самостоятельно.

- А так очень удобно. По номеру позвонила, и продукты привезли, - рассказала женщина.

Заявки принимаются по бесплатному единому номеру 88002003411, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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