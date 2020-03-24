Прокуратура потребовала расследовать дело о краже со склада в Ноябрьске
В Ноябрьске только после вмешательства прокуратуры завели дело о краже со склада. В конце февраля от представителя одной из организаций города в полицию поступило сообщение о краже имущества. Данные указывали на наличие признаков преступления. Однако в полиции было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
При проверке законности принятого процессуального решения сотрудником надзорного ведомства провели контрольный опрос главного бухгалтера пострадавшего общества. Выяснилось, что балансовая стоимость похищенного имущества составила 38 тыс. рублей.
В результате прокуратура отменила незаконное решение. По результатам дополнительной проверки следователь ГОВД возбудил уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в помещение, пояснили в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU