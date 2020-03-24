2020-03-24T13:15:25+03:00
Происшествия

Прокуратура потребовала расследовать дело о краже со склада в Ноябрьске

Стоимость похищенного имущества составила 38 тыс. рублей
Анна Полякова
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Прокуратура потребовала расследовать дело о краже со склада в Ноябрьске Фото: prokyanao.ruПрокуратура потребовала расследовать дело о краже со склада в Ноябрьске Фото: prokyanao.ru
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В Ноябрьске только после вмешательства прокуратуры завели дело о краже со склада. В конце февраля от представителя одной из организаций города в полицию поступило сообщение о краже имущества. Данные указывали на наличие признаков преступления. Однако в полиции было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

При проверке законности принятого процессуального решения сотрудником надзорного ведомства провели контрольный опрос главного бухгалтера пострадавшего общества. Выяснилось, что балансовая стоимость похищенного имущества составила 38 тыс. рублей.

В результате прокуратура отменила незаконное решение. По результатам дополнительной проверки следователь ГОВД возбудил уголовное дело по факту тайного хищения чужого имущества, совершенного с незаконным проникновением в помещение, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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