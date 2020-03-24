На Ямале открыли первый рыбный распределительный центр

24 Март 2020 2020-03-24T13:02:22+03:00

В Салехарде открыли первый на Ямале рыбный распределительный центр Фото: yanao.ru

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В Салехарде начал свою работу первый в округе распределительный центр по хранению рыбного сырья. Центр открылся на базе ООО «Салехардский комбинат», он поможет сэкономить на хранении и транспортировке рыбы, а это около половины ежегодных расходов во время летней путины.

Ранее здесь принимали от предприятий рыбу, замороженную разными способами – кругляком, брикетами или естественным образом. Из-за этого сырье теряло своё качество, часть его и вовсе оказывалась непригодной, нарушались технические режимы комбината, терялась пропускная способность склада.

Обустройство центра потребовало технического усиления всех производственных участков. Теперь на комбинате будет применяться новая технология хранения сырья, которая позволит значительно повысить его качество.

Благодаря первому этапу технического переоборудования предприятия, выросли производственные мощности по приёмке рыбы в два раза. Помимо этого, у предприятия появилась возможность принимать свежую рыбу от 15 до 20 тонн в сутки, ранее не более 3 – 5 тонн.

Благодаря этому выпуск готовой продукции на предприятии вырастет на 60% - до 3 тысяч тонн в год. А значит, ямальцам станет доступно больше местных рыбных продуктов – от свежемороженой рыбы до консервов и деликатесов.

Распределительный центр даст жителям округа и новые рабочие места - уже в предстоящую навигацию комбинат дополнительно привлечет к работе 12 человек.

Новые возможности центра оценил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, пообещав и дальше поддерживать предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU