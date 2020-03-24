Двое надымчан поделились деньгами с мошенниками, потеряв бдительность

24 Март 2020 2020-03-24T11:59:56+03:00

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В Надымском районе зарегистрированы два факта хищения денег со счетов банковских карт. В обоих случаях пострадали горожане, поверившие мнимым сотрудникам банка. В один день двое местных жителей обратились дежурную часть ОМВД.

В первом случае 60-летней надымчанке мошенники сообщили о списании денег с ее банковской карты, для возврата которых потребовали озвучить их реквизиты и коды из телефонных смс-сообщений. В результате у нее «ушло» 18 562 рублей.

59–летнему горожанина злоумышленники также представились сотрудниками банка. Ему сообщили том, что его банковская карта взломана и заблокирована, и чтобы завести новую, необходимо назвать номер имеющейся карты и коды из смс-сообщений, которые появятся в телефоне. Получив нужную информацию и открыв доступ к счету банковской карты пенсионера, мошенники похитили 18 550 рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полицейские призывают граждан к бдительности, просят лично проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, в затруднительных ситуациях обращаться за консультацией к специалистам банка по телефону горячей линии, указанной с оборотной стороны банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU