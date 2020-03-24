2020-03-24T11:20:05+03:00
Общество

В Лабытнанги на домах ветеранов появятся специальные таблички

Их установят в течение апреля 2020 года
Анна Полякова
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В Лабытнанги на домах ветеранов появятся специальные таблички Фото: yanao.ruВ Лабытнанги на домах ветеранов появятся специальные таблички Фото: yanao.ru
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Жительница Лабытнанги Асель Нефёдова попросила губернатора Ямала Дмитрия Артюхова о содействии в установке табличек на фасады домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. Она обратилась к нему во время приема граждан, который в этот раз из-за коронавируса прошел при помощи видеосвязи.

- К сожалению, с каждым годом ветеранов и участников событий военных лет становится всё меньше. Это героические люди, хотелось бы, чтобы о них знали и помнили как можно больше наших горожан. Проявленное в отношении ветеранов уважение служит примером при воспитании подрастающего поколения, - сказала горожанка.

Губернатор поддержал инициативу по установке табличек на дома ветеранов войны и жителей, переживших блокаду Ленинграда.

- Хранить память о наших героях – очень важно. Ваше предложение – хороший способ зафиксировать их подвиг в облике наших городов. Спасибо за такую инициативу, мы её обязательно поддержим, - ответил глава региона.

Как сообщили в муниципалитете, таблички будут изготовлены и установлены в течение апреля 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» рассказывала, как в Лабытнанги провели парад в честь единственного в городе героя-фронтовика. Возле дома 95-летнего ветерана маршем прошли кадеты, юнармейцы, сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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