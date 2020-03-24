24 Март 2020 2020-03-24T11:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсмены из Шурышкарского района просили губернатора ЯНАО поддержать экспедицию на Эльбрус «Дорогами славы 2020». Они обратились к главе региона Дмитрию Артюхову во время приема граждан, который в этот раз из-за рекомендаций по ограничению контактов проводился при помощи видеосвязи.

Ямальцы намерены повторить путь советских альпинистов, которые в 1943 году сбросили с вершины Эльбруса фашистские штандарты и водрузили знамя СССР. Дмитрий Артюхов оценил идею земляков и поручил главе муниципалитета оказать поддержку в организации экспедиции.

Глава региона отметил, что смена формата общения не повлияет на эффективность решения вопросов. К губернатору обратились четверо жителей: из Лабытнанги, а также Тазовского, Ямальского и Шурышкарского районов. Вопросы касались помощи труженикам тыла и тундровикам, реализации инициатив, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU