2020-03-24T11:05:08+03:00
Общество

Ямальцы намерены повторить путь советских альпинистов

Спортсмены из Шурышкарского района просили поддержки губернатора
Анна Полякова
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Ямальцы намерены повторить путь советских альпинистов Фото: pixabay.comЯмальцы намерены повторить путь советских альпинистов Фото: pixabay.com
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Спортсмены из Шурышкарского района просили губернатора ЯНАО поддержать экспедицию на Эльбрус «Дорогами славы 2020». Они обратились к главе региона Дмитрию Артюхову во время приема граждан, который в этот раз из-за рекомендаций по ограничению контактов проводился при помощи видеосвязи.

Ямальцы намерены повторить путь советских альпинистов, которые в 1943 году сбросили с вершины Эльбруса фашистские штандарты и водрузили знамя СССР. Дмитрий Артюхов оценил идею земляков и поручил главе муниципалитета оказать поддержку в организации экспедиции.

Глава региона отметил, что смена формата общения не повлияет на эффективность решения вопросов. К губернатору обратились четверо жителей: из Лабытнанги, а также Тазовского, Ямальского и Шурышкарского районов. Вопросы касались помощи труженикам тыла и тундровикам, реализации инициатив, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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