Надымчанку обокрал работодатель, оказавшийся мошенником

24 Март 2020 2020-03-24T10:53:10+03:00

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Жительница Надыма лишилась денег, планирую подзаработать. 18 марта она обратилась в отдел полиции с заявлением, когда поняла, что ее обманули. 51-летняяя женщина рассказала, как у нее выманили больше 8 тысяч рублей.

16 марта ей позвонила неизвестная женщина и предложила работу в виде написания статей и корректировки текстов, на что надымчанка согласилась. Через некоторое время к женщине по телефону обратился якобы представитель этой компании.

Он пояснил, что каждому, желающему стать сотрудником, необходимо внести 8050 рублей на указанный им номер. Горожанка так сделала, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские призывают граждан к бдительности.

ИСТОЧНИК KP.RU