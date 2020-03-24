Почти 400 ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса
На карантине в режиме самоизоляции 24 марта находятся 385 ямальцев. Оперативный штаб ЯНАО по коронавирусу опубликовал ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе. Новые данные актуальны на утро 24 марта.
20 жителей региона госпитализированы, у них подозревают коронавирус, поскольку эти люди были в контакте с больными. 62 сняты с карантина по истечении срока наблюдения. Больных новым вирусом на территории Ямала не зарегистрировано.
Как ранее сообщалось, скоро тест на коронавирус можно будет сдавать без направления врача, но платно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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