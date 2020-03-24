2020-03-24T09:21:02+03:00
Общество

Почти 400 ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса

20 жителей региона госпитализированы
Анна Полякова
Поделиться:
Почти 400 ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса Фото: Оперативный штаб ЯНАОПочти 400 ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса Фото: Оперативный штаб ЯНАО
Изменить размер текста:

На карантине в режиме самоизоляции 24 марта находятся 385 ямальцев. Оперативный штаб ЯНАО по коронавирусу опубликовал ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе. Новые данные актуальны на утро 24 марта.

20 жителей региона госпитализированы, у них подозревают коронавирус, поскольку эти люди были в контакте с больными. 62 сняты с карантина по истечении срока наблюдения. Больных новым вирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

Как ранее сообщалось, скоро тест на коронавирус можно будет сдавать без направления врача, но платно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 400 ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса
Жительница Ямала брату отправила бандеролью пистолет
Ямальские зимники открыты только для полноприводных машин
Мэр Салехарда готовится к прямому эфиру в сети Интернет
Пуровскую молодежь ждут на виртуальных встречах
На Ямале мошенники напугали женщину «черным списком» и выманили 50 тысяч
В Новом Уренгое на скользкой дороге завалился на бок «УАЗик»
Жительница Тарко-Сале победила в конкурсе арктических стримов
Погода на Ямале 24 марта: местами пройдет небольшой снег
В Надыме мнимый сотрудник банка выманил у пенсионерки больше 90 тысяч рублей
В Питляр вернулся деревянный идол «Прапрадед»
Ноябрянам предлагают «пройтись» по музею виртуально
В аэропорту Салехарда открылась выставка главного музея Ямала
На Ямале назвали творческие коллективы, которые получат по полмиллиона
Отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды двух новоурногойских врачей
Тест на коронавирус на Ямале можно будет сдать без направления врача
Половина жителей села Газ-Сале планирует переехать в Новый Уренгой
В приюте для бездомных животных Муравленко нарушались требования закона
На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с
МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса
Надымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса
На Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним