Почти 400 ямальцев на самоизоляции из-за коронавируса

24 Март 2020 2020-03-24T09:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На карантине в режиме самоизоляции 24 марта находятся 385 ямальцев. Оперативный штаб ЯНАО по коронавирусу опубликовал ежедневный отчет по мониторингу распространения заболевания в регионе. Новые данные актуальны на утро 24 марта.

20 жителей региона госпитализированы, у них подозревают коронавирус, поскольку эти люди были в контакте с больными. 62 сняты с карантина по истечении срока наблюдения. Больных новым вирусом на территории Ямала не зарегистрировано.

Как ранее сообщалось, скоро тест на коронавирус можно будет сдавать без направления врача, но платно.

ИСТОЧНИК KP.RU