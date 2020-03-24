Жительница Ямала брату отправила бандеролью пистолет

24 Март 2020 2020-03-24T09:11:37+03:00

Оружие она упаковала в коробку из-под чая и передала в сортировочный центр

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В Новом Уренгое будут судить 45-летнеюю уроженку Украинской ССР за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Ей грозит два года лишения свободы.

В декабре 2019 года женщина упаковала пистолет ИЖ 79-8 в картонную коробку из-под чая, оформила бандероль на имя своего брата и передала ее в сортировочный центр для отправки в Московскую область.

Однако посылочка так и не дошла до адресата. Бандероль с оружием обнаружили при прохождении досмотра в Грузовом терминале аэропорта Ноябрьска. Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщает Новоуренгойская транспортная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU