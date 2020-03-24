24 Март 2020 2020-03-24T08:44:20+03:00

Ямальские зимники открыты только для полноприводных машин Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Ямальские зимники 24 марта работают с ограничениями. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, сезонная трасса Коротчаево - Красноселькуп в связи с ухудшением погодных условий с 8.00 доступна только для полноприводного транспорта массой до 30 тонн. В районе зимника наблюдается усиление ветра, снег, низовая метель.

Автозимник Салехард – Надым также работает только для полноприводных машин. С 8.00 до 20.00 открыт для движения транспорта массой до 3,5 тонн. Ночью трасса доступна для машин массой до 30 тонн.

Автозимник Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги действует для полноприводных автомобилей легче 30 тонн.

Автозиник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале так и не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено

Уточнить режим работы зимников можно по круглосуточному телефону Дорожной дирекции ЯНАО: +7(34922)7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU