Ямальские зимники открыты только для полноприводных машин
Ямальские зимники 24 марта работают с ограничениями. Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, сезонная трасса Коротчаево - Красноселькуп в связи с ухудшением погодных условий с 8.00 доступна только для полноприводного транспорта массой до 30 тонн. В районе зимника наблюдается усиление ветра, снег, низовая метель.
Автозимник Салехард – Надым также работает только для полноприводных машин. С 8.00 до 20.00 открыт для движения транспорта массой до 3,5 тонн. Ночью трасса доступна для машин массой до 30 тонн.
Автозимник Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги действует для полноприводных автомобилей легче 30 тонн.
Автозиник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале так и не введен в эксплуатацию. Движение по нему запрещено
Уточнить режим работы зимников можно по круглосуточному телефону Дорожной дирекции ЯНАО: +7(34922)7-17-04.
ИСТОЧНИК KP.RU