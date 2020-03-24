Мэр Салехарда готовится к прямому эфиру в сети Интернет
Глава администрации Салехарда Алексей Титовский намерен обсудить с горожанами накормившиеся вопросы. Он анонсировал у себя на страничке в Instagram откровенный разговор с жителями ямальской столицы. Мэр планирует провести прямой эфир 26 марта.
«Хочу вместе с вами, уважаемые салехардцы, обсудить важные темы, которые вас волнуют», – написал Титовский.
Он предложил оставляйте вопросы в комментариях под постом или присылать в директ. Уже сейчас горожане пишут о волнующих проблемах. В приоритете вывоз снега с улиц окружного центра и расселение ветхого и аварийного жилфонда.
Мэр пообещал, что на самые актуальные вопросы ответит в прямом эфире, который начнется в четверг в 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU