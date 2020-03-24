Мэр Салехарда готовится к прямому эфиру в сети Интернет

24 Март 2020 2020-03-24T08:00:40+03:00

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Глава администрации Салехарда Алексей Титовский намерен обсудить с горожанами накормившиеся вопросы. Он анонсировал у себя на страничке в Instagram откровенный разговор с жителями ямальской столицы. Мэр планирует провести прямой эфир 26 марта.

«Хочу вместе с вами, уважаемые салехардцы, обсудить важные темы, которые вас волнуют», – написал Титовский.

Он предложил оставляйте вопросы в комментариях под постом или присылать в директ. Уже сейчас горожане пишут о волнующих проблемах. В приоритете вывоз снега с улиц окружного центра и расселение ветхого и аварийного жилфонда.

Мэр пообещал, что на самые актуальные вопросы ответит в прямом эфире, который начнется в четверг в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU