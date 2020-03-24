Пуровскую молодежь ждут на виртуальных встречах

24 Март 2020 2020-03-24T07:47:14+03:00

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Карантин – не повод для отмены образовательного, культурного, развлекательного и жизнеутверждающего времяпрепровождения. Так решили учреждения молодёжной политики Пуровского района и приглашают свою аудиторию на онлайн-мероприятия.

Молодежные центры ямальской глубинки решили не отставать от мировых и общероссийских тенденций и на время карантина перевели свою работу в онлайн режим.

Ежедневно на страницах соц.сетей Вконтакте и Instagramm (как в ленте, так и в сторис) размещаются афиши с анонсами интерактивных занятий по направлениям молодежных объединений, обучающие материалы, видео мастер-классы, викторины и другие виды онлайн мероприятий для пользы, развлечения и отдыха ребят в период весенних каникул. Список полезных ссылок разместили на сайте администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU