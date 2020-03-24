24 Март 2020 2020-03-24T07:34:34+03:00

На Ямале мошенники напугали женщину «черным списком» и выманили 50 тысяч Фото: Ольга Крыльцова

Северянка верила, что с ней общаются сотрудники банка

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Жительница Салехарда не хотела слыть недобросовестной заемщицей и попалась на уловку аферистов. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что в марте 41-летней горожанка на сайте разместила заявление о получении кредита. 15 марта ей позвонили «сотрудники банка» и сказали, что женщине одобрен кредит.

Спустя время злоумышленники направили заявительнице смс-сообщение с предупреждением. В нем говорилось, что, если она не оформит кредит, то ее занесут в «черный список». Испугавшись, женщина по указке злоумышленников выполняла все их требования и под предлогом задатка перевела 54 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция просит не переводить деньги незнакомым и малознакомым людям, а также не разглашать данные банковских карт незнакомым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU