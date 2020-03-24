На Ямале мошенники напугали женщину «черным списком» и выманили 50 тысяч
Жительница Салехарда не хотела слыть недобросовестной заемщицей и попалась на уловку аферистов. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Выяснилось, что в марте 41-летней горожанка на сайте разместила заявление о получении кредита. 15 марта ей позвонили «сотрудники банка» и сказали, что женщине одобрен кредит.
Спустя время злоумышленники направили заявительнице смс-сообщение с предупреждением. В нем говорилось, что, если она не оформит кредит, то ее занесут в «черный список». Испугавшись, женщина по указке злоумышленников выполняла все их требования и под предлогом задатка перевела 54 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция просит не переводить деньги незнакомым и малознакомым людям, а также не разглашать данные банковских карт незнакомым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU