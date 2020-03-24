2020-03-24T07:16:58+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое на скользкой дороге завалился на бок «УАЗик»

Водитель «буханки» получил травмы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое на скользкой дороге прилегла «буханка» Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Новом Уренгое на скользкой дороге прилегла «буханка» Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Новом Уренгое на улице Таежная во время ДТП автомобиль УАЗ завалился на бок. Авария произошла 23 марта в 11.40, уточнили в Госавтоинспекции ЯНАО. Водитель «буханки» не выбрал безопасную скорость для движения.

При этом он не учел особенности и состояния транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. В результате автомобилист не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Водитель «УАЗика» получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых травмирован один человек. С начала 2020 года в 1428 зарегистрированных ДТП погибли 14 человек и 121 травмирован, в их числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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