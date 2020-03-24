2020-03-24T06:18:29+03:00
Общество

Жительница Тарко-Сале победила в конкурсе арктических стримов

Она показала быт ямальских ненцев, живущих в чуме
Анна Полякова
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Жительница Тарко-Сале победила в конкурсе арктических стримов Фото: yanao.ruЖительница Тарко-Сале победила в конкурсе арктических стримов Фото: yanao.ru
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Жительница Тарко-Сале Александра Ивченкова заняла первое место в конкурсе «Расскажи России об Арктике». Она получила больше всего голосов пользователей соцсетей, показав быт ямальских ненцев, живущих в чуме.

Как рассказали в правительстве ЯНАО, в рамках конкурса каждый совершеннолетний житель Арктики мог зарегистрироваться на специальном сайте и рассказать о себе и своем родном городе или поселке в прямом эфире с помощью приложения.

Затем зрители голосованием выбирали лучше видео из десяти финалистов, отобранных жюри. В общей сложности прямые эфиры конкурса увидели около 500 000 человек. Конкурс вызвал большой интерес, поэтому организаторы планируют продолжение.

Второе место заняла жительница Мурманска, которая провела прямой эфир с соревнований по спортивному рыболовству. Третье место досталось представительнице Ненецкого АО, рассказавшей о своем посёлке.

Победители получили гранты от Проектного офиса развития Арктики в размере 50 тысяч рублей. Остальные семь финалистов отмечены поощрительными призами

ИСТОЧНИК KP.RU

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