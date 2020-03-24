Погода на Ямале 24 марта: местами пройдет небольшой снег

24 Март 2020 2020-03-24T05:19:58+03:00

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Во вторник, 24 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, пасмурно. В первой половине дня ожидается снег. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Ноябрьске -4 градуса. Пасмурно, периодически - снег. Ветер западный 9 м/с.

В Новом Уренгое -4 градус. Пасмурно, снег. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Надыме -3 градуса. В основном солнечно. Кратковременный снег пройдет в первой половине дня. Ветер северо-западный 8 м/с.

В Губкинском -4 градуса, переменная облачность. До обеда будет идти легкий снег. Ветер западный 9 м/с.

В Тарко-Сале -4 градуса. В первой половине дня пасмурно и снежно. В середине дня - солнечно и без осадков. Ветер западный 7 м/с.

В Муравленко -4 градуса. Пасмурно, снег. Ветер западный 9 м/с.

В Лабытнанги -3 градусов, пасмурно. Снег будет идти до обеда. Ветер западный 10 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU