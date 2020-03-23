В Надыме мнимый сотрудник банка выманил у пенсионерки больше 90 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T16:09:57+03:00

Мнимый сотрудник банка выманил у надымчанки больше 90 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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Пенсионерку из Надыма облапошил мошенник, который представился сотрудником банка. Позвонивший мужчина спросил у северянки, осуществляет ли она в данный покупку в сети Интернет на сумму 13 тыс. рублей.

Женщина ответила, что ничего не покупала. Тогда незнакомец заверил, что может отменить незаконные операции по списанию денег со счета, если она назовет реквизиты банковской карты и коды из телефонных СМС-сообщений. Пенсионерка так и сделала.

В результате она обнаружила списание 93 130 рублей. Только тогда она поняла, что ее обманули, и 17 марта обратилась за помощью в полицию, сообщает ОМВД России по Надымскому району.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Полицейские призывают граждан не разглашать неизвестным лицам секретную информацию по личным банковским картам, обращаться за консультацией по телефону «горячей линии», либо в ближайшее отделение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU