В Питляр вернулся деревянный идол «Прапрадед»

23 Март 2020 2020-03-23T15:32:58+03:00

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Деревянная скульптура Геннадия Хартаганова «Мой прапрадед Ханты-Питлярский сор» вернулась в родное село Питляр Шурышкарского района. На снегоболотоходе её доставил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин. Место для ее установки выберут сами селяне и торжественно установят, как только сойдет снег. А пока «поживет» в сельском клубе, сообщили в Закосбрании ЯНАО.

Ранее парковая скульптура украшала парадный вход окружного Дома ремесел в Салехарде. Однако деревянного идола демонтировали из-за реконструкции территории. Сергей Ямкин счел важным вернуть скульптуру на родину мастера Геннадия Хартаганова и его предков.

Идола высотой 2,70 м с трудом удалось уместить в кузове грузового снегоболотохода «Петрович». Несмотря на бездорожье, «прапрадед» доехал домой благополучно, в Питляре его встречали селяне. Старожилы отметили, что скульптура действительно похожа на прапрадеда мастера.

- Скульптура мастерски выполнена топором и, безусловно, заслуживает внимания. Учитывая художественную значимость, решил сохранить этот образец деревянного зодчества. Уверен, «прапрадедушка» станет оберегом для всех жителей Питляра, – рассказал Сергей Ямкин.

Скульптуру могут разместить на центральной площади села, возле дома культуры или у входа в здание будущего музея, посвященного знаменитому ямальскому резчику по дереву Геннадию Хартаганову.

Глава местной Администрации Семен Иванцов заверил спикера, что проект по сохранению памяти талантливого земляка будет реализован в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU