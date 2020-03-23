Ноябрянам предлагают «пройтись» по музею виртуально
В Ноябрьске, как и во всех городах на Ямале, продолжаются каникулы, которые начались раньше срока из-за коронавируса.
Как отметили в администрации города, самое время сейчас совершить визит в Музейный ресурсный центр, но только виртуальный, поскольку сейчас действует режим повышенного готовности в регионе.
На сайте в онлайн-формате школьники и их родители могут посетить 27 виртуальных выставок. Например, горожанам предлагают посмотреть коллекцию этнографических предметов, одну из самых масштабных в музее.
Одним кликом, перейдя в раздел «Виртуальные выставки», можно найти интересные факты из истории города и военного билета, почитать рассказы первопроходцев, погулять по окрестностям Ноябрьска, узнать тайны Пуровской земли и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU