Ноябрянам предлагают «пройтись» по музею виртуально

23 Март 2020 2020-03-23T15:15:08+03:00

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В Ноябрьске, как и во всех городах на Ямале, продолжаются каникулы, которые начались раньше срока из-за коронавируса.

Как отметили в администрации города, самое время сейчас совершить визит в Музейный ресурсный центр, но только виртуальный, поскольку сейчас действует режим повышенного готовности в регионе.

На сайте в онлайн-формате школьники и их родители могут посетить 27 виртуальных выставок. Например, горожанам предлагают посмотреть коллекцию этнографических предметов, одну из самых масштабных в музее.

Одним кликом, перейдя в раздел «Виртуальные выставки», можно найти интересные факты из истории города и военного билета, почитать рассказы первопроходцев, погулять по окрестностям Ноябрьска, узнать тайны Пуровской земли и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU