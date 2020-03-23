2020-03-23T14:58:27+03:00
Общество

В аэропорту Салехарда открылась выставка главного музея Ямала

Гости региона увидят достижения традиционных северных культур
Анна Полякова
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В аэропорту Салехарда открылась выставка главного музея Ямала Фото: ВМК им.ШемановскогоВ аэропорту Салехарда открылась выставка главного музея Ямала Фото: ВМК им.Шемановского
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В аэропорту Салехарда 23 марта открылся передвижной выставочный проект «На земле Ямальской древней…». Экспонаты для выставки представлены из фондовых коллекций МВК имени И. С. Шемановского.

Как рассказали сотрудники музея, экспозиция раскрывает культуру современного оленного человека, рыбака и охотника, покажет через предметы археологии жизнь древних жителей Ямала.

Главная ее идея – показать гостям региона достижения традиционных северных культур. На территории аэропорта, где обосновалась до 31 марта выставка, можно увидеть традиционную одежду северян, элементы жилища, орудие труда, охоты и рыбалки, женские принадлежности для рукоделия, детские игрушки.

Ямало-Ненецкий автономный округ – это территория, где до сегодняшнего дня сохраняются традиционные культуры коренных малочисленных народов Севера. Их основным занятием было и остается крупное оленеводство, которое сформировалось еще в XVIII веке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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