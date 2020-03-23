2020-03-23T14:43:41+03:00
Общество

На Ямале назвали творческие коллективы, которые получат по полмиллиона

Грантовый конкурс проходил по четырём номинациям
Анна Полякова
Поделиться:
Фото: Образцовый ансамбль танца «Радуга», Муравленко yanao.ruФото: Образцовый ансамбль танца «Радуга», Муравленко yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале выбрали творческие коллективы, которые получат по полмиллиона грантовых рублей на развитие своей деятельности. Конкурс среди самодеятельных коллективов проходил в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

На участие в конкурсе в этом году было подано 14 заявок. При оценке исполнительского мастерства в зависимости от направления искусства учитывались музыкальность, сценическая культура, артистизм, сложность репертуара. Конкурс проходил по четырём номинациям, предусматривающим участие взрослых и детских коллективов городских и сельских поселений.

В результате победителями стали два детских коллектива: образцовый ансамбль танца «Радуга» ГДК «Украина» из Муравленко и команда современной хореографии «Нон Стоп» культурно-спортивного центра из посёлка Харп Приуральского района.

Среди взрослых лучшими признаны – театральная студия «Рампа» Надымской районной клубной системы (Надым) и вокальный коллектив «Казачья воля» Приуральской централизованной клубной системы (Приуральский район).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Надыме мнимый сотрудник банка выманил у пенсионерки больше 90 тысяч рублей
В Питляр вернулся деревянный идол «Прапрадед»
Ноябрянам предлагают «пройтись» по музею виртуально
В аэропорту Салехарда открылась выставка главного музея Ямала
На Ямале назвали творческие коллективы, которые получат по полмиллиона
Отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды двух новоурногойских врачей
Тест на коронавирус на Ямале можно будет сдать без направления врача
Половина жителей села Газ-Сале планирует переехать в Новый Уренгой
В приюте для бездомных животных Муравленко нарушались требования закона
На Ямале ждут усиления ветра до 18 м/с
МТС выделила сверхбыстрые облачные ресурсы для поиска лекарства от коронавируса
Надымская прокуратура закрыла сайты по продаже снюса
На Ямале уволили работника по заявлению, подписанному посторонним