На Ямале назвали творческие коллективы, которые получат по полмиллиона

23 Март 2020 2020-03-23T14:43:41+03:00

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На Ямале выбрали творческие коллективы, которые получат по полмиллиона грантовых рублей на развитие своей деятельности. Конкурс среди самодеятельных коллективов проходил в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

На участие в конкурсе в этом году было подано 14 заявок. При оценке исполнительского мастерства в зависимости от направления искусства учитывались музыкальность, сценическая культура, артистизм, сложность репертуара. Конкурс проходил по четырём номинациям, предусматривающим участие взрослых и детских коллективов городских и сельских поселений.

В результате победителями стали два детских коллектива: образцовый ансамбль танца «Радуга» ГДК «Украина» из Муравленко и команда современной хореографии «Нон Стоп» культурно-спортивного центра из посёлка Харп Приуральского района.

Среди взрослых лучшими признаны – театральная студия «Рампа» Надымской районной клубной системы (Надым) и вокальный коллектив «Казачья воля» Приуральской централизованной клубной системы (Приуральский район).

ИСТОЧНИК KP.RU