2020-03-23T13:58:20+03:00
Общество

Отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды двух новоурногойских врачей

Рентгенологи будут помогать поисковикам спасать людей
Анна Полякова
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Отряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды двух новоурногойских врачей Фото: Новоуренгойская центральная городская больницаОтряд «Лиза Алерт» принял в свои ряды двух новоурногойских врачей Фото: Новоуренгойская центральная городская больница
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Врачи Новоуренгойской центральной городской больницы готовы спасать не только на работе. Рентгенологи Алексей Иванов и Максим Полянцев приняли участие в поисково-спасательной операции 1 марта. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Тогда была сильная метель, необходима была помощь горожан со снегоходами и специальной техникой. Несмотря на то, что Алексей Иванов только вернулся с суточного дежурства в больнице, они с коллегой отозвались на призыв добровольцев и отправились на поиски. Спасательная операция закончилась благополучно.

Фото: Новоуренгойская центральная городская больница

Фото: Новоуренгойская центральная городская больница

Руководитель поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» Любовь Шавшина вручила двум врачам Новоуренгойской центральной городской больницы благодарственный письма.

Доктора заверили, что в будущем они так же готовы выехать на помощь отряду «Лиза Алерт», поскольку обладают специальным снаряжением, а также умением оказать неотложную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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