2020-03-23T13:31:36+03:00
Общество

Тест на коронавирус на Ямале можно будет сдать без направления врача

Пока лаборатории ждут разрешения от Роспотребнадзора и Минздрава
Анна Полякова
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Тест на коронавирус на Ямале можно будет сдать без направления врача Фото: salekhard.orgТест на коронавирус на Ямале можно будет сдать без направления врача Фото: salekhard.org
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Сдать тест на коронавирус на Ямале скоро можно будет без направления врача. Сеть частных лабораторий в Салехарде и Ноябрьске, планирует оказывать платную услугу по сдаче жителями анализа на COVID-19 без специального направления.

Пока лаборатории ждут разрешения от Роспотребнадзора и Минздрава для проведения тестирования. Тем временем компания закупает тест-системы и готовит базу. Однако такие анализы будут платными. Тест будет делаться методом полимеразной цепной реакции. Внутри лаборатории тест делается в течение 4 часов, но учитывая логистику, специалисты дают максимальный срок — 2 дня, сообщает администрация ямальской столицы.

Напомним, в округе с 21 марта тест на коронавирус можно сдать не только в отделах управления Роспотребнадзора по Ямалу, но и на базе Салехардской окружной клинической больницы.

Как ранее сообщалось, лабораторная база по исследованию на коронавирусную инфекцию на Ямале усилилась более чем в два раза. Пять медучреждений дополнительно готовы брать анализы на инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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