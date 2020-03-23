2020-03-23T13:13:36+03:00
Общество

Половина жителей села Газ-Сале планирует переехать в Новый Уренгой

6% опрошенных предпочли остаться в селе
Анна Полякова
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Половина жителей села Газ-Сале планирует переехать в Новый Уренгой Фото: администрация Тазовского районаПоловина жителей села Газ-Сале планирует переехать в Новый Уренгой Фото: администрация Тазовского района
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В селе Газ-Сале Тазовского района завершила работу комиссия по сбору показателей, характеризующих предпочтения жителей. Специалисты составили «паспорта» каждой семьи, желающей уехать из села. В анкетировании приняло участие 2423 человека – это 98% жителей села.

Напомним, в Газ-Сале Тазовского района идет масштабная работа по подготовке переезда основной части жителей села в другие населенные пункты. Первый заместитель главы администрации района по внутренней политике Сергей Лисовский подвел предварительные результаты анкетирования.

Выяснилось, что готовность переехать из села выразили 94% опрошенных. В Новый Уренгой планируют уехать 50%, в поселок Тазовский - 22%, в иные населенные пункты автономного округа - 1%. В иные регионы готовы выехать 19%, в том числе в Тюмень - 14%. 6% предпочли остаться в селе. Иные варианты озвучили 8% жителей Газ-Сале.

Как ранее сообщалось, в селе 80% жилфонда признано аварийным. Все здания бюджетных организаций имеют предельный износ или также являются аварийными.

Полученный объем данных позволит провести детальный анализ ситуации в жилищной и социальной сфере села Газ-Сале для того, чтобы принять стратегические решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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