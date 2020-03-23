23 Март 2020 2020-03-23T12:55:53+03:00

В приюте для бездомных животных Муравленко нарушались требования закона Фото: pixabay.com

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Прокуратура Муравленко проверила исполнение законодательства об ответственном обращении с животными. Надзорное ведомство оценило деятельность НО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития города Муравленко».

В результате обнаружился целый список нарушений. Выяснилось, что в приюте маркирование животных визуальными неснимаемыми и несмываемыми метками не осуществляется. Кроме того, отсутствует санитарный блок. В вольерах для содержания собак отсутствует термометр для измерения температуры.

Вход в помещение для содержания кошек не оборудован буферной зоной, состоящей из сетчатого тамбура. Входы на территорию приюта для персонала и въезды для транспорта не оборудованы дезинфекционными барьерами.

Помимо этого, фонд не разработал правила поведения посетителей приюта, волонтеров, а также условия приема гуманитарной помощи от горожан.

Директору организации прокурор внес представление об устранении нарушений закона. Только после вмешательства ведомства нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU